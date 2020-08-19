أول تعليق سعودي على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

وصف المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي السعودي، محمد التويجري، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بأنه قرار سيادي يخص الإماراتيين بشكل كامل.

وردًا على سؤال حول القضية خلال حديث عبر الانترنت يوم الإثنين، وصف التويجري الذي هو أيضًا، مرشح السعودية لتولي رئاسة منظمة التجارة العالمية الخطوة، بأنها ”قرار سيادي“ إماراتي لكنه شدد على أن المملكة العربية السعودية، تقف وراء مبادرة عام 2002، التي دعت إلى تطبيع العلاقات فقط، بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، وطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة.



ولفتت وكالة بلومبيرغ، إلى أن وسائل الإعلام السعودية، لم تبد مقيدة في تأييدها لقرار الإمارات العربية المتحدة ، مما يعكس على الأرجح تحولًا في وجهات النظر بين صانعي القرار، وتحالف المملكة الوثيق مع جارتها الإمارات، بحسب الوكالة.

وشبه الكاتب السعودي، محمد الساعد، في صحيفة عكاظ الاتفاق الجديد بـ ”سقوط جدار برلين“.