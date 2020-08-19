بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 آب 2020
آخر الأخبار
حفاظا على نهر دجلة من الجفاف.. العراق يقرر تشييّد سداً عملاقاً ديالى تسجل193 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية الرئيس المالي كيتا يعلن استقالته وحل الحكومة والبرلمان.. وعسكريون يتعهدون بإجراء انتخابات مبكرة شوان: زيارة الكاظمي للولايات المتحدة الأميركية ستنجح رغم الضغوط الداخلية الحيالي: المالكي يحاول إرضاء خامنئي مجدداً بعد تجاهل قاآني لزيارته تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد الكشف عن سرقة 30 مليون دينار من دار سكنية القبض على السارق وسط بغداد البنك المركزي يوجه المصارف بعدم صرف الرواتب الا بعد موافقة المالية النزاهة تضبط مسؤول حسابات بمستشفى حكومي لتلاعبه بمبلغ 3 مليارات دينار نصيف تكشف عن هدر مليار ونصف المليار دولار على شركة لنقل المعدات الكهربائية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 آب 2020 03:20 م

أول تعليق سعودي على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

التويجري
وصف المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي السعودي، محمد التويجري، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بأنه قرار سيادي يخص الإماراتيين بشكل كامل.
وردًا على سؤال حول القضية خلال حديث عبر الانترنت يوم الإثنين، وصف التويجري الذي هو أيضًا، مرشح السعودية لتولي رئاسة منظمة التجارة العالمية الخطوة، بأنها ”قرار سيادي“ إماراتي لكنه شدد على أن المملكة العربية السعودية، تقف وراء مبادرة عام 2002، التي دعت إلى تطبيع العلاقات فقط، بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، وطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة.

ولفتت وكالة بلومبيرغ، إلى أن وسائل الإعلام السعودية، لم تبد مقيدة في تأييدها لقرار الإمارات العربية المتحدة ، مما يعكس على الأرجح تحولًا في وجهات النظر بين صانعي القرار، وتحالف المملكة الوثيق مع جارتها الإمارات، بحسب الوكالة.
وشبه  الكاتب السعودي، محمد الساعد، في صحيفة عكاظ الاتفاق الجديد بـ ”سقوط جدار برلين“.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

من هو سليم عياش عضو "حزب الله" الإرهابي المدان باغتيال الحريري؟ 19 آب 2020 03:44 م

1

تقرير أمريكي يكشف تطورا جديدا بالعلاقات الإسرائيلية العربية 19 آب 2020 02:41 م

safe_image

وزير خارجية الملالي يعترف: تدخلنا في لبنان ودعمنا لحزب الله هدفه ضمان مصالحنا 19 آب 2020 12:34 م

safe_image (3)

الرئيس اللبناني يستبق نتائج التحقيق ويبرئ حزب الله الإرهابي من انفجار بيروت 19 آب 2020 12:29 م

مايك بومبيو

بومبيو يزور الأمم المتحدة لفرض عقوبات على إيران 19 آب 2020 11:40 ص

الكاظمي -ترامب

صحيفة أمريكية تتحدث عن أبرز القضايا التي سيناقشها ترامب و الكاظمي 19 آب 2020 10:18 ص

428fb19e599d821291a120a46e7314cb

وفاة محمد علي التسخيري مستشار خامنئي 18 آب 2020 01:58 م

b5d5cc55e5f38be084a6a1973d757696

رغم إصابته بكورونا.. وزير الطاقة الروسي يشارك في اجتماع "أوبك+" 18 آب 2020 12:55 م

التعليقات