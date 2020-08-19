ديالى تسجل193 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأربعاء، عن تسجيل193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 19 للكوادر الصحية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي، إن صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ756مسحة جديدة تبين بان 193 منها موجبة اي مصابة بينها 19 للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات.

وأضاف العزاوي، أن 95 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة.

وأشار العزاوي إلى أن تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 5631حالة فيما حالات الشفاء بلغت 4596حالة وحالات الوفاة 154 حالة.



