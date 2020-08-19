تقرير أمريكي يكشف تطورا جديدا بالعلاقات الإسرائيلية العربية

علقت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية على ما تردد عن عزم السودان وإسرائيل إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات، في أحدث إشارة على العلاقات الأكثر دفئا بين دول عربية وتل أبيب.

وأضافت ”في الوقت الذي تملك فيه إسرائيل علاقات دبلوماسية مع مصر والأردن، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة خليجية تعلن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، وتاريخيا رفضت دول عربية إقامة هذه العلاقات مع إسرائيل في ظل عدم التوصل إلى حل للصراع مع الفلسطينيين“.

وأردفت الصحيفة ”تأمل الخرطوم في أن تؤدي العلاقات الرسمية مع إسرائيل، حليف الولايات المتحدة، إلى حذف السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، وفقا لمسؤولين في أوغندا، التي استضافت لقاء غير معلن بين قادة إسرائيليين وسودانيين في فبراير الماضي، وبعد هذا اللقاء قال مسؤولون، إنهم وافقوا على التعاون والمضي قدما نحو التطبيع“.

وتابعت ”توقع مسؤولون إسرائيليون أن يتم التوصل إلى اتفاق مع السودان بنهاية العام الجاري، ويمكن أن يتضمن حقوق الطيران للطائرات التجارية من إسرائيل، إضافة إلى علاقات تجارية أعمق“.