بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 آب 2020 02:26 م

شوان: زيارة الكاظمي للولايات المتحدة الأميركية ستنجح رغم الضغوط الداخلية

الكاظمي
أكد المحلل السياسي، عزيز شوان، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الأميركية، ستنجح رغم الضغوط الداخلية.

وقال شوان في تدوينة له، إن " زيارة الكاظمي للولايات المتحدة هو بحد ذاته مؤشر للنجاح بعد فشل محاولات لزيارة عادل عبد المهدي وذلك  لرفض واشنطن الزيارة لعدة أسباب خاصة بها".

وتابع "مؤشر اخر لتوقع نجاح الزيارة هو معرفة الادارة الامريكية لاحتياجات العراق الاقتصادية والمالية والعسكرية و استعداد هذه الادارة (على ما يبدو) للاستجابة لهذه المتطلبات".

وأوضح ان "الكاظمي يعلم جيدا بان اي تعثر  خلال المفاوضات المباشرة ستكون بمثابة ضربة لمساره الإصلاحي و هذا ما تدركه الادارة الامريكية كذلك و ستتجنب قدر الإمكان حدوثه لأنها لا تريد ان ينزلق العراق بعيدا عن دائرة نفوذها بل تبغي عكس ذلك تماما. بالنتيجة التوقعات تشير  الى احتمالية كبيرة لنجاح الزيارة بالرغم من الضغوط الداخلية لأفشالها او أضعاف نتائجها ووجود أصوات أمريكية لا تؤيد  اضاعة استثمار المزيد من الجهد و المال في العراق".

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