الحيالي: المالكي يحاول إرضاء خامنئي مجدداً بعد تجاهل قاآني لزيارته

أكد المحلل السياسي، مهند الحيالي، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يحاول كسب ثقة إيران مجدداً بعد تجاهل قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني لزيارته.



وقال الحيالي في تصريح صحفي، إن "خطاب المالكي في هذا الوقت هو محاولة منه لكسب الثقة من ايران مجدداً، خصوصا بعد تجاهل قاآني لزيارته لأكثر من مرة".



وأوضح ان "المالكي يحاول إيصال رسالة لإيران بأني قادر على قلب الموازين في العراق من خلال ما امتلكه من نفوذ وسلطة في الحكومة والأجهزة الأمنية".



