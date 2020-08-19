البنك المركزي يوجه المصارف بعدم صرف الرواتب الا بعد موافقة المالية

وجه البنك المركزي العراقي، ، المصارف المجازة بعدم صرف رواتب الموظفين ابتداءاً من آب الا بعد موافقة وزارة المالية.



وقال البنك المركزي في كتاب رسمي موجه الى المصارف المجازة في العراق، انه و"إستناداً الى توجيهات وزارة المالية / وبالنظر للظروف المالية التي يمر بها البلد وإنخفاض صادرات النفط الخام المصدر عالمياً تقرر عدم إطلاق رواتب منتسبي دوائر الدولة الممولة مركزياً او الممولة ذاتياً سواء الخاسرة منها او الرابحة والموطنة رواتبهم لديكم ابتدءاً من شهر آب والاشهر اللاحقة الا بعد موافقة وزارة المالية".



وأشار الى أن الهدف من ذلك تحقيق "مبدأ العدالة والمساواة.