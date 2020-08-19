النزاهة تضبط مسؤول حسابات بمستشفى حكومي لتلاعبه بمبلغ 3 مليارات دينار

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مسؤول في مستشفى الصدر العام بمحافظة ميسان، مبينةً تلاعبه بمبالغ كانت بعهدته تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دينار.



الدائرة، أشارت الى أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ميسان نفذت عمليَّة تمكنت خلالها من ضبط مسؤول وحدة الحسابات في الجناح الخاص في مستشفى الصدر؛ لتلاعبه بالمبالغ المُخصَّصة لمنتسبي الجناح البالغ مجموعها (2,700,907,000) دينار، فضلاً عن قيامه بإتلاف السجلات الخاصة بتقييد تلك المبالغ وصرفها خلافاً للقانون، كما أسفرت العمليَّة عن ضبط الأوليات الخاصة بالصرف وكشوفات المبالغ.



وأضافت إن ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى المصرف الزراعي في ميسان، تمكنت في عمليةٍ ثانيةٍ من ضبط أوليات ومعاملة صرف قرض من المصرف بمبلغ (160,000,000) دينار، موضحة أن القرض تمَّ صرفه خلافاً للقانون والتعليمات ودون علم وموافقة المقترض.



وأكدت الدائرة تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما على السيد قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.



