نصيف تكشف عن هدر مليار ونصف المليار دولار على شركة لنقل المعدات الكهربائية

كشفت النائبة عالية نصيف عن هدر مليار ونصف المليار دولار على شركة لنقل المعدات الكهربائية.



وقالت نصيف في بيان ان "حيتان الفساد في وزارة الكهرباء قاموا - على طريقة (ر.ح) في تأسيس شركات حسب الطلب - بتأسيس شركة نقل معدات الكهرباء مع (ع.أ) وتشغيل أسطول من النقليات لكافة قطاعات الكهرباء بما فيها المعدات الرئيسية لمحطات GE وسيمنس، حيث تمت سرقة اكثر من مليار ونصف المليار دولار كان بالإمكان تلافيها كون عملية توصيل المعدات هي من اختصاص الشركات المتعاقد معها"، مشيرة إلى "استخدام شركة النقل البري كغطاء مقابل نسبة ٥٪".



واضافت نصيف ان "هناك المزيد من الفضائح سننشرها لاحقاً ليعرف الشعب العراقي كيف انقضت كل تلك السنوات ولم نشهد اي تحسن في الكهرباء، وكأن هذا القطاع في العراق مخصص للسرقة فقط"، لافتة الى ان "هذه المعلومات تعد بلاغا رسميا داعية الجهات القضائية وهيئة النزاهة فتح تحقيق حولها".