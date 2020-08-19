البعيجي يتهم الاقليم بالتعامل مع المركز كدولة وليس جزءا من العراق

اتهم النائب منصور البعيجي الاقليم بالتعامل مع المركز كدولة وليس جزءا من العراق.



وقال البعيجي في بيان ان "الحكومة الاتحادية تكافيء حكومة كردستان بارسال مبلغ ٣٢٠ مليار من اموال محافظاتنا بعد امتناع حكومة الاقليم عن تسليم وارداتها".



واستغرب البعيجي من "ارسال هذه المبالغ الكبيرة الى حكومة الاقليم وهي تقوم بتصدير النفط بعيدا عن الحكومة الاتحادية ولانعرف اين تذهب اموال النفط المصدر ولا ايرادات المنافذ الحدودية"، لافتا الى ان "حكومة الاقليم ترفض الاذعان للحكومة الاتحادية، وهي تتعامل كدولة مع المركز وليس كجزء من العراق".



وتابع "بالرغم من ارسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية الى حكومة الاقليم وتصدير الاقليم للنفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية وشعبنا الكردي يعاني عدم دفع الرواتب له منذ اشهر"، لافتا الى انه "لا احد يعلم اين تذهب تلك الاموال عدا حكومة الاقليم التي ترفض دفع الرواتب ولاتخبر احدا عن مصير تلك الاموال والشعب الكردي يعاني الامرين من حكومة الاقليم".



ودعا البعيجي "الحكومة الاتحادية وعلى راسها الكاظمي الى الابتعاد عن المجاملات مع حكومة الاقليم وعدم دفع دينار واحد لهم اذا لم يقوموا بتسليم النفط واردات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية لان ارسال اي مبلغ لحكومة الاقليم بدون تسليم نفطهم يعتبر سرقة لاموال محافظاتنا واعطائها هبه لحكومة اقليم كردستان بسبب المجاملات السياسية وهذا الامر مرفوض نهائيا".