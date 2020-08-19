مسؤول سعودي : منفذ جديدة عرعر مهم وسيزيد من الحركة الاقتصادية مع العراق

اكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الحدود الشمالية السعودية نواف الذايدي، ان منفذ جديدة عرعر مهم وسيزيد من الحركة الاقتصادية مع العراق.



وقال الذايدي في تصريح صحفي ان "منفذ جديدة عرعر هو المنفذ الحدودي الذي يربط شمال المملكة العربية السعودية مع العراق، ويعد من أهم المنافذ الاقتصادية بين البلدين".



واضاف ان "الارتباط بين المملكة وشقيقاتها من دول الخليج هو ارتباط متعدد الأوجه والمجالات، إذ إن المملكة حريصة كل الحرص على تقوية هذه الروابط وتعزيزها بكل السبل والإمكانات بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين"، لافتاً إلى أن "افتتاح منفذ جديدة عرعر سيكون له الأثر الكبير في زيادة الحركة الاقتصادية بين المملكة والعراق".