بعد أيام على مقتل تحسين الشحماني.. نجاة الناشط محسن الزيدي من محاولة اغتيال في ذي قار

تعرض الناشط في الاحتجاجات العراقية، محسن الزيدي، اليوم الأربعاء، إلى محاولة اغتيال بتفجير استهدف منزله في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ”عبوة ناسفة استهدفت منزل الزيدي، فجر اليوم، في حي سومر بمدينة الناصرية، دون وقوع ضحايا“.



وأضافت أن العبوة تسببت بأضرار في منزل الناشط، وسيارته الشخصية، فيما وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، لبدء تحقيق في الأمر، والبحث عن منفذي تلك العملية.



وتداول ناشطون مقربون من الزيدي صورا تظهر الآثار التي خلفها التفجير.



وشهدت عدة محافظات عراقية، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة اغتيالات واسعة، استهدفت محتجين وناشطين في التظاهرات الشعبية، وسط تحذيرات من انفلات الوضع الأمني.



واستيقظت محافظة البصرة جنوبي البلاد، قبل أيام على جريمة اغتيال الناشط تحسين الشحماني. وتعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال.