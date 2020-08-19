بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 آب 2020 11:52 ص

السنجري: المسموح استمرار تدمير الموصل ونشر الفساد والسرقات والتغيير الديمغرافي فقط

الموصل
أكد المحلل زياد السنجري، أن استمرار التدمير والتغيير الديموغرافي العم الوحيد المسموح به في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال السنجري في تدوينة له، إن "محطة قطار الموصل لا تختلف عن مطار المدينة الوحيد، كل الجسور والمستشفيات ومرافق الدولة والمؤسسات والبنى التحتية مدمرة".

وأوضح "لا يسمح ببناء هذه المدينة ولا يسمح بإعادة النازحين، العمل الوحيد المسموح استمرار تدمير الموصل ونشر الفساد والسرقات والتغيير الديمغرافي فقط".
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