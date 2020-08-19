بومبيو يزور الأمم المتحدة لفرض عقوبات على إيران

أكد مسؤول في الأمم المتحدة، أن من المرجح أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى نيويورك غدا الخميس سعياً لإعادة فرض كل عقوبات المنظمة الدولية على إيران والاجتماع مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش.



ولبدء عملية إعادة فرض العقوبات ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عدم انصياع إيران للاتفاق النووي. وتأتي الشكوى حتى رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018.



وقال دبلوماسيون، إن من المرجح أن يجتمع بومبيو مع سفير إندونيسيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ديان ترينسياه دجاني لتقديم الشكوى وقال المسؤول في الأمم المتحدة إن من المقرر أن يجتمع بومبيو أيضاً مع جوتيريش.



ورداً على ما تسميه الولايات المتحدة حملة "أقصى ضغط" التي تهدف لحمل إيران على التفاوض على اتفاق جديد، انتهكت إيران عدة قيود أساسية يفرضها عليها الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 ومن بينها مخزونها من اليورانيوم المخصب.

