بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 آب 2020
آخر الأخبار
السنجري: المسموح استمرار تدمير الموصل ونشر الفساد والسرقات والتغيير الديمغرافي فقط بومبيو يزور الأمم المتحدة لفرض عقوبات على إيران السعودية: نؤيد كل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة مراقبون: خامنئي يوجه رسالة إرهاب إلى الشعب العراقي بأكمله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل العاصمة الأمريكية واشنطن القوات الأمنية تقضي على عشرة إرهابيين في محافظة نينوى سان جيرمان يهزم لايبزيغ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة بتاريخه خبير قانوني: الدستور يسمح للكاظمي بالتفاوض مع الجانب الأمريكي صواريخ ميليشيات إيران تَحرج الكاظمي قبيل لقاء ترامب.. والزيارة محفوفة بالعقبات شركات أمريكية تفاوض العراق للتنقيب عن النفط.. في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد بغداد على إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 آب 2020 11:40 ص

بومبيو يزور الأمم المتحدة لفرض عقوبات على إيران

مايك بومبيو
أكد مسؤول في الأمم المتحدة، أن من المرجح أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى نيويورك غدا الخميس سعياً لإعادة فرض كل عقوبات المنظمة الدولية على إيران والاجتماع مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

ولبدء عملية إعادة فرض العقوبات ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عدم انصياع إيران للاتفاق النووي. وتأتي الشكوى حتى رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018.

وقال دبلوماسيون، إن من المرجح أن يجتمع بومبيو مع سفير إندونيسيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ديان ترينسياه دجاني لتقديم الشكوى وقال المسؤول في الأمم المتحدة إن من المقرر أن يجتمع بومبيو أيضاً مع جوتيريش.

ورداً على ما تسميه الولايات المتحدة حملة "أقصى ضغط" التي تهدف لحمل إيران على التفاوض على اتفاق جديد، انتهكت إيران عدة قيود أساسية يفرضها عليها الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 ومن بينها مخزونها من اليورانيوم المخصب.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي -ترامب

صحيفة أمريكية تتحدث عن أبرز القضايا التي سيناقشها ترامب و الكاظمي 19 آب 2020 10:18 ص

428fb19e599d821291a120a46e7314cb

وفاة محمد علي التسخيري مستشار خامنئي 18 آب 2020 01:58 م

b5d5cc55e5f38be084a6a1973d757696

رغم إصابته بكورونا.. وزير الطاقة الروسي يشارك في اجتماع "أوبك+" 18 آب 2020 12:55 م

220192212717305450061

تعديل وزاري محدود في إثيوبيا يشمل حقيبة الدفاع 18 آب 2020 12:52 م

Capture

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري 18 آب 2020 12:48 م

زلزال

زلزال بقوة 5.1 درجة في اليونان ولا أنباء عن أضرار 18 آب 2020 12:25 م

وزير الطاقة الروسي

إصابة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بفايروس كورونا 18 آب 2020 11:07 ص

كورونا في روسيا

روسيا تسجل أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بفايروس كورونا 16 آب 2020 02:19 م

التعليقات