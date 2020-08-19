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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 آب 2020 11:32 ص

السعودية: نؤيد كل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة

مجلس الوزراء السعودي
أعلنت السعودية تأييدها لكل إجراء دولي "يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة".

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد في بيان، عبر وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، مساء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز: "مجلس الوزراء، تناول دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة سواء التقليدية أو غير التقليدية، سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية".

كما ثمن مجلس الوزراء توجيهات الملك سلمان "بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان بتقديم العون والمساعدة إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للمتضررين من الشعب اللبناني لمواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة".
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