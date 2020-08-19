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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 آب 2020 11:28 ص

إجراء جديد من البنك المركزي بشأن رواتب الموظفين

البنك المركزي العراقي
 ألزم البنك المركزي، المصارف بعدم صرف رواتب الموظفين دون موافقة وزارة المالية.  

وقال البنك في  منشور له وجه إلى المصارف المجازة كافة، "استناداً إلى توجيهات وزارة المالية/ مكتب الوزير بموجب كتابهم المرقم بالعدد 159 والمؤرخ في 18 آب 2020، وبالنظر للظروف المالية التي يمر بها البلد وانخفاض صادرات النفط الخام المصدر عالمياً علی مصارفكم عدم إطلاق رواتب منتسبي دوائر الدولة الممولة مركزياً أو الممولة ذاتياً سواء الخاسرة منها أو الرابحة والموطنة رواتبهم لديكم ابتداءً من شهر آب والأشهر اللاحقة الا بعد استحصال موافقة وزارة المالية تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة".  


   
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