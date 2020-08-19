تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم

ينشر موقع بغداد بوست الاخباري أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في السوق العراقية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وجاءت كالتالي .
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 123,250
سعر شراء الدولار : 122,250
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 119,46 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 132,37 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 737,77 ليرة تركية
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 123,250
سعر شراء الدولار : 122,250
————————————————————
العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 119,46 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 132,37 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 737,77 ليرة تركية