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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 آب 2020 11:15 ص

الصحة: تسجيل 4576 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2895 مصاباً

وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 4576 اصابة جديدة بكورونا، مؤكدة شفاء 2895 مصاباً من الفايروس.
وقالت الوزارة في بيان  لها ، إن "الوزارة سجلت هذا اليوم (2895) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 345
بغداد/ الكرخ 210
مدينة الطب 90
النجف الأشرف 181
السليمانية 93
أربيل 124
دهوك 66
كربلاء 236
كركوك 142
ديالى 108
واسط 224
البصرة 363
ميسان 133
بابل 132
الديوانية 89
ذي قار 112
الأنبار 68
نينوى 133
صلاح الدين 46 

وأضاف أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4576 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 423
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