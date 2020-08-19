الصحة: تسجيل 4576 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2895 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 4576 اصابة جديدة بكورونا، مؤكدة شفاء 2895 مصاباً من الفايروس.
وقالت الوزارة في بيان لها ، إن "الوزارة سجلت هذا اليوم (2895) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 345
بغداد/ الكرخ 210
مدينة الطب 90
النجف الأشرف 181
السليمانية 93
أربيل 124
دهوك 66
كربلاء 236
كركوك 142
ديالى 108
واسط 224
البصرة 363
ميسان 133
بابل 132
الديوانية 89
ذي قار 112
الأنبار 68
نينوى 133
صلاح الدين 46
وأضاف أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4576 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 423
وقالت الوزارة في بيان لها ، إن "الوزارة سجلت هذا اليوم (2895) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 345
بغداد/ الكرخ 210
مدينة الطب 90
النجف الأشرف 181
السليمانية 93
أربيل 124
دهوك 66
كربلاء 236
كركوك 142
ديالى 108
واسط 224
البصرة 363
ميسان 133
بابل 132
الديوانية 89
ذي قار 112
الأنبار 68
نينوى 133
صلاح الدين 46
وأضاف أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4576 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 423