وزارة الاتصالات تنفي وجود خطة لقطع الانترنت ابتداءً من الشهر المقبل

نفت وزارة الاتصالات، ، نيتها قطع خدمة الانترنت خلال الشهر المقبل، تزامنا مع الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي.



وقال وزير الاتصالات أركان شهاب تصريح صحفي إن "الحديث عن وجود توجه بقطع خدمة الإنترنت لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة حتى العاشرة صباحاً، في بداية شهر أيلول لغاية 18 يوماً بسبب الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي عار عن الصحة.



وشدد وزير الاتصالات، على ضرورة توخي الدقة ونقل المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن قطع خدمة الإنترنت قبل بدء الامتحانات الوزارية بساعة واحدة وعودتها بعد انتهائها.