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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 آب 2020 10:25 ص

قانونية البرلمان تحرك شكوى جزائية بحق رئيس مجلس محافظة بغداد السابق

النواب
حركت الدائرة القانونية في مجلس النواب، ، شكوى جزائية بحق رئيس مجلس محافظة بغداد السابق، رياض العضاض

وجاء في وثيقة صادرة من الدائرة القانونية موجهة إلى رئاسة الادعاء العام،: "نرجو الايعاز بتحرك الشكوى الجزائية بحق (رياض ناصر العضاض) الرئيس السابق لمجلس محافظة بغداد وذلك لانتحالة صفة (رئيس مجلس محافظة بغداد) وتوقيعه بهذه الصفة على كتاب منسوب لمكتب رئيس مجلس محافظة بغداد يحمل العدد (707) بتأريخ 17/8/2020
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وجه الدائرة القانونية في البرلمان، في وقت سابق، بتحريك شكوى ورفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس محافظة بغداد السابق، رياض العضاض، لإنتحاله صفة رئيس مجلس بغداد بعد انتهاء مهامه.
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