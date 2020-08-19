صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله ومحافظي بابل السابقين

أعلنت هيئة النزاهة عن صدور اوامر استقدام وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين ، استناداً الى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.



واشارت الهيئة ،في بيان الى صدور امر استقدامٍ بحق وزير الصحة الاسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة (غسل كلى) بالعقد المبرم مع شركة كيماديا، مع الاستمرار بصرف المستحقات رغم التلكؤ وعدم انجاز المشروع.



واضافت ان " المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة اصدرت امر قبضٍ وتحرٍّ بحق محافظ بابل السابق، وامر استقدام بحق المحافظ الاسبق، استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وذلك على خلفيَّة المخالفات في منح فرصة استثماريَّةٍ في المحافظة، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة واحالتها الى القضاء.



وكانت الهيئة اعلنت مؤخرا ، عن صدور عدة اوامر استقدام وقبض بحق وزراء ومحافظين ومسؤولين محليين في عدد من المحافظات؛ على خلفيَّة مخالفات وشبهات فساد حققت فيها الهيئة.