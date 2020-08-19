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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 آب 2020 10:18 ص

صحيفة أمريكية تتحدث عن أبرز القضايا التي سيناقشها ترامب و الكاظمي

الكاظمي -ترامب
كشف  تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية عن ابرز  القضايا التي سيناقشها  الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي. 
 
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين عراقيين قولهم  أن شركة شيفرون الأميركية (Chevron Corporation) تجري محادثات للاستثمار في حقل نفط كبير بجنوب العراق.

واشار التقرير الى ان المحادثات تأتي في إطار سلسلة من الصفقات المحتملة مع شركات أميركية أخرى، الأمر الذي يشير إلى عودة الثقة في صناعة الطاقة بالعراق رغم سنوات عدم الاستقرار الذي عانت منه البلاد وتسبب في توقف الاستثمارات الأجنبية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين أن الشركة الأميركية والحكومة العراقية تخططان مبدئيا لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير أحد حقول النفط العراقية الكبيرة في جنوب البلاد، وقد يعلن عن الاتفاق في حالة إتمامه على هامش زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن، الذي يتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء  غد الخميس.

ووفقا للتقرير فإن المسؤولين الأميركيين والعراقيين ينوون الكشف عن التقدم المحرز لإكمال صفقات للغاز الطبيعي وتكنولوجيا الطاقة مع شركتي ,هانيويل. ستيلر إنيرجي 


وتركز محادثات شركة شيفرون مع الحكومة العراقية على القيام بأعمال تنقيب في حقل الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد، الذي تقدر احتياطاته بحوالي 4.4 مليارات برميل من النفط الخام، وفقًا لمصادر مطلعة.


وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء المقرر بين الكاظمي وترامب الخميس سيناقش قضايا من بينها التصدي لوباء كورونا ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الطاقة، ضمن أمور أخرى مشتركة وفقا للبيت الأبيض.

و أشار التقرير إلى أن حكومة الكاظمي تعتزم أيضًا توقيع اتفاقيات مؤقتة مع الشركات الأميركية التي ستساعد قطاع الطاقة في العراق، حيث يتم إهدار ملياري دولار من الغاز الطبيعي بدلاً من إعادة توجيهه إلى محطات الكهرباء.


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين لم تكشف عن أسمائهم أن واشنطن تشجع الصفقات، وترى فيها وسيلة لتقليل اعتماد العراق على إمدادات الطاقة الإيرانية، وهو مطلب طالما سعت إدارة ترامب لتحقيقه.

كما نقلت عن مصادر عراقية أن من المقرر أن تكشف السلطات العراقية عن خطوات جديدة لإبرام عقود مع شركة هانيويل للمساعدة في تطوير حقل الغاز أرطاوي بمحافظة البصرة الذي تبلغ قيمته 2.2 مليار دولار، وصفقات مع "ستيلر إنيرجي" و"جي إي" لإعادة بناء المنظومة الكهربائية.
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