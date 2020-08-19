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الأربعاء, 19 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 آب 2020 10:16 ص

القانونية النيابية: أكملنا الإجراءات الفنية والقانونية لقانون الانتخابات و ماتبقى هو الخلافات السياسية فقط

اللجنة-القانونية-برلمان
أعلنت اللجنة القانونية النيابية،  انها اكملت الاجراءات الفنية والقانونية الخاصة بقانون الانتخابات، مبينة ان ماتبقى هو الخلافات السياسية فقط.
وقال عضو اللجنة ريبوار هادي  ان “اللجنة اكملت جميع الاجراءات الفنية والقانونية بشأن قانون الانتخابات وماتبقى هو الجانب السياسي والخلافات بشأنه”، مشيرا الى ان “اللجنة بانتظار توافق الكتل وحسم الخلافات بشأنه لعرضة امام الرئاسة لإدراجه بجدول الاعمال لتمريره

وتوقع هادي “توصل الكتل الى حلول حول النقاط الخلافية خلال الايام القليلة المقبلة.
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