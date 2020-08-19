القانونية النيابية: أكملنا الإجراءات الفنية والقانونية لقانون الانتخابات و ماتبقى هو الخلافات السياسية فقط

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، انها اكملت الاجراءات الفنية والقانونية الخاصة بقانون الانتخابات، مبينة ان ماتبقى هو الخلافات السياسية فقط.

وقال عضو اللجنة ريبوار هادي ان “اللجنة اكملت جميع الاجراءات الفنية والقانونية بشأن قانون الانتخابات وماتبقى هو الجانب السياسي والخلافات بشأنه”، مشيرا الى ان “اللجنة بانتظار توافق الكتل وحسم الخلافات بشأنه لعرضة امام الرئاسة لإدراجه بجدول الاعمال لتمريره



وتوقع هادي “توصل الكتل الى حلول حول النقاط الخلافية خلال الايام القليلة المقبلة.

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