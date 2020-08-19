رئيس الجمهورية: رواتب الموظفين يجب أن لا تكون أسيرة الصراعات السياسية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة ان لا تكون الرواتب اسيرة الصراعات السياسية.



وقال صالح في تصريحات لوسائل اعلام كردية :" ان الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن الرواتب مهم جدا نحو حل المشاكل بين الطرفين"، معربا عن امله ان "يتم تنفيذ الاتفاق بحذافيره ليكون قاعدة.



واضاف ان "هذا الاتفاق مؤقت حتى يتم اقرار الموازنة الاتحادية للبلاد"، مشددا على ضرورة "انهاء هذه المشكلة وهذه المعاناة، لان رواتب الموظفين حق دستوري ومشروع، ويجب ان لا تكون اسيرة الصراعات السياسية والمصالح الذاتية والتهريب



واكد صالح اهمية "التوصل بسرعة لاتفاق نهائي طويل الامد".