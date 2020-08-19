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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 آب 2020 09:34 ص

سان جيرمان يهزم لايبزيغ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة بتاريخه

سان جيرمان

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوز على لايبزيج 3 -0 خلال المباراة التي جمعتهما، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة 13 وأضاف آنخل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ثم سجل خوان بيرنات الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 56.

وصعد سان جيرمان للمباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي، اليوم الأربعاء

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