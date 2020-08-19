لماذا تستمر إيران في تحريض ميليشياتها الإرهابية على إطلاق صواريخ الكاتيوشا في بغداد؟ تقرير يفضح أهداف عصابة خامنئي

كشف تقرير، حقيقة الأهداف الإيرانية وراء استمرار قيام ميليشيات إيران الإرهابية باطلاق صواريخها وبكثافة غير معهودة على العاصمة بغداد والأماكن الحساسة وقوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية.

وأكد التقرير أن هناك جملة أهداف إيرانية من وراء التصعيد:-

منها لفت الأنظار للمطالب الإيرانية من واشنطن

العمل على إبقاء العراق مشتعلا حتى لايستطيع الكاظمي تنفيذ شىء

الايحاء في واشنطن وباقي العواصم العالمية أن ايران موجودة وهى صاحبة الكلمة العليا في العراق.

وقال التقرير الذي نشرته، جريدة العرب، لقد باتت هجمات الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ضد المصالح الأميركية في العراق يومية، وذلك في محاولة يائسة من وكلاء طهران في العراق للضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي سيلتقي الرئيس الأميركي الخميس للمرة الأولى.

وتصاعدت مخاوف النظام الإيراني، من فقدان سيطرته على مجريات الوضع في العراق، خصوصا بعد استلام الكاظمي رئاسة الحكومة ومضيه قدما نحو تحجيم نفوذ الميليشيات وحصر السلاح بيد المؤسسة الأمنية والعسكرية وفق وعوده التي كان قد اعلنها.

ويرى مراقبون، أن هذه الهجمات المتكررة لن تحقق مبتغاها ولن تؤثر على العلاقات الوثيقة للكاظمي مع الإدارة الأميركية، بل على العكس. وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الوزراء سيحظى بدعم أميركي كبير من أجل المضي قدما في وضع حد لتغوّل الميليشيات العراقية الموالية لإيران. وتولى الكاظمي مهام منصبه في مايو2020.

وقال رمزي مارديني، الباحث في معهد بيرسون بجامعة شيكاغو، لوكالة الصحافة الفرنسية من المرجح أن الأفراد الذين يشكلون الميليشيات الجديدة انبثقوا من الفصائل المسلحة الموجودة مسبقًا والتي تشكل قوات الحشد الشعبي الارهابي، إنهم يعملون تحت لافتات جديدة لإخفاء وحماية قيادة المجموعات المسلحة القائمة من مواجهة انتقام محتمل.

ويرى خبراء آخرون أن الهدف من الهجمات إحراج الكاظمي الأقرب إلى الإدارة الأميركية من سلفه والذي يخوض حملة لاستعادة السيطرة على المراكز الحدودية حيث تمارس مجموعات مسلحة أعمال تهريب وتفرض فدية على الاستيراد والتصدير.

وقد أغضب ذلك الفصائل العراقية الداعمة لإيران والتي فقدت قائد عملياتها الارهابي أبو مهدي المهندس الذي قُتل مع الجنرال الإيراني الارهابي قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، فيما تخضع إيران لعقوبات أميركية قاسية.

ونفذ 39 هجوما صاروخيا ضد مصالح أميركية في العراق من أكتوبر إلى نهاية يوليو. وتكثفت الهجمات بعد تأكيد اللقاء في البيت الأبيض بين الكاظمي وترامب.

مراقبون، حملوا الكاظمي مسؤولية استمرار تردي الأوضاع وعدم قدرته على لجم ميليشيات إيران. وبالخصوص كتائب حزب الله العراق رغم المعرفة التامة بأنها التي تنفذ هذه الهجمات خلال الفترة الأخيرة

أ.ي