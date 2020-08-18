العراق يعتزم طلب منح مالية من واشنطن وصواريخ ميليشيات إيران تنهمر؟!.. شيزوفرينيا حكومة الكاظمي

الكاظمي سافر إلى واشنطن بعد إذن الميليشيات

وصف خبراء عراقيون، ما تردد عن ترتيب حكومة الكاظمي طلب منح مالية من واشنطن خلال زيارة الكاظمي، بأنه أشبه بالمزاح الثقيل. وقالوا كيف تجرؤ حكومة الكاظمي على هذا، وصواريخ ميليشيات إيران حتى اللحظة لا تزال تنهمر وبأقصى قوة وسرعة وكثافة على المناطق الحساسة ومعسكر التاجي ومختلف مناطق العاصمة بغداد.

وقالوا إنه "شيزوفرينيا غريبة" من جانب الكاظمي، ومن المؤكد أن واشنطن سترفض هذا الطلب.

وكان قد كشف مصدر حكومي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيطلب منحا مالية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن.

وقال المصدر لـRT، إن الكاظمي سيطلب منحا مالية تتعلق بالملف الإنساني العراقي، خاصة ما يتعلق بملفي النازحين وفيروس كورونا. وأضاف، أن الكاظمي يسعى إلى استثمار الرغبة الأمريكية في تعزيز العلاقة مع العراق وطلب المنح منها وطلب مساعدتها أيضا في الحصول على منح أخرى من المجتمع الدولي.

وغادر مصطفى الكاظمي، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية.

وسيلتقي الكاظمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد آخر، سقط صاروخ في محيط مطار بغداد حيث يتمركز جنود أميركيون، وذلك في اليوم الذي يصل فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني: "سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقه كان مِن قرية الفياض جنوب شرق المطار!!

يذكر أنه الهجوم ال14 من نوعه في 15 يوما الذي يستهدف أميركيين أو مواقع يستخدمونها. وتزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرل الإرهابي قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي، الإرهابي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير 2020 الماضي.

أ.ي