الإرهابي نصر الله اغتال رفيق الحريري.. الحقيقة تلطخ ميليشيا حزب الله بالعار بعد 15 سنة

سعد الحريري: على حزب الله تسليم عياش بعد إدانته



بعد 15 سنة من الجريمة الوقحة في حق لبنان وملايين اللبنانيين ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، تكشفت أبعاد الجريمة، وحكمت المحكمة الدولية بمسؤولية عناصر حزب الله عن الجريمة التي قتلت رفيق الحريري.

إنه الارهابي حسن نصر الله المسؤول الأول والأخير خادم إيران وخامنئي . من قتل الحريري لأنه كان يريد أن يضع نهاية لدولته الشريرة في بيروت.

من جانبها صرحت وزارة الخارجية السعودية، بأن المملكة تابعت ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء، وترى حكومة المملكة العربية السعودية في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت الوزارة: "حكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري أحدها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان.

وأضافت: تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.

وقد دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ودانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري

في نفس السياق، قال قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "أنشِئت على أساس عدم إدانة كيانات ودول"، موضحاً بذلك سبب عدم إدانتها لحزب الله أو لسوريا بجريمة اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005 في بيروت.

لكنه قال إن المحكمة استعرضت الجو السياسي الذي سبق الاغتيال لجهة تحريض النظام السوري على رفيق الحريري، مذكّراً بأن المحكمة أشارت إلى أن قرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع قيادات المعارضة اللبنانية في فندق البريستول، والذي شارك فيه رفيق الحريري، حيث طالب بوقف التدخل السوري في لبنان. ورأى أن اغتيال رفيق الحريري كان قراراً سياسياً لتغيير وجه لبنان".



واعتبر الحريري أن حزب الله يدرك أن جريمة اغتيال رفيق الحريري تقع عليه"، مطالباً الحزب بتسليم المدان سليم عياش للمحكمة الدولية. وشدد الحريري قائلاً: لن نتراجع عن طلب تسليم عياش ونقطة على السطر.

مراقبون اعتبروا جريمة اغتيال رفيق الحريري، جريمة العصر في لبنان. وبها ثبت يقينا أن يد حزب الله المجرمة تغوص في دماء اللبنانيين.