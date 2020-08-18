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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 آب 2020 03:37 م

شركات أمريكية تفاوض العراق للتنقيب عن النفط.. في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد بغداد على إيران

النفط

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شركات أميركية تفاوض العراق للتنقيب عن النفط، من بينها شركة شيفرون وجنرال إلكتريك وهانيويل، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد العراق على إيران.

وأشارت إلى أن شركة Chevron Corpتقوم بإجراء محادثات للاستثمار في حقل نفط كبير في العراق وفقًا لمسؤولين عراقيين، كجزء من سلسلة صفقات محتملة مع الشركات الأميركية التي تشير إلى الثقة في صناعة الطاقة في ذلك البلد على الرغم من سنوات من عدم الاستقرار والبدء بتوقف الاستثمار الأجنبي.

وتخطط شيفرون والحكومة العراقية مبدئيا لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير أحد حقول النفط العراقية الكبيرة في جنوب البلاد، وفقا لهؤلاء المسؤولين.

ويمكن الإعلان عن الاتفاق الأولي، في حالة إتمامه، في وقت لاحق من هذا الأسبوع خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس ترامب اليوم الخميس.

وعلى هامش الزيارة، يعتزم المسؤولون الأميركيون والعراقيون أيضا، الكشف عن التقدم نحو إنهاء صفقات الغاز الطبيعي وتكنولوجيا الطاقة مع شركة HoneywellوGeneral ElectricوStellar Energy، وفقا للمسؤولين.

وسيكون أي اتفاق مع شيفرون محدود النطاق، يدعو إلى استثمار بحجم مئات الملايين من الدولارات بمجرد إتمامه، وفقًا لمسؤولين.

وتركز مناقشات شيفرون على تنفيذ أعمال التنقيب في حقل الناصرية، الذي يقدر بحوالي 4.4 مليار برميل من النفط الخام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

هذا المجال ليس من أسهل المجالات التي يمكن استكشافها في البلاد، حيث إن الأمر يتطلب نوعاً من التقنيات المعقدة التي يمكن أن توفرها شركات النفط العالمية الكبرى مثل شيفرون.

يعد هذا الاستثمار خطوة جريئة من "شيفرون" في وقت تشهد صناعة النفط والغاز العالمية انكماشا عميقا بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انخفاض كبير في الطلب على الهيدروكربونات، فضلا عن إعلان أكبر الشركات في القطاع عن تسريح العمال وخفض ميزانيات رأس المال بمليارات الدولارات.

وقالت شيفرون في وقت سابق هذا العام، إنها ستخفض إنفاقها بمقدار 4 مليارات دولار أو 20%. وهي تخطط لتسريح ما يصل إلى 15% من موظفيها.

وتخطط حكومة الكاظمي لتوقيع اتفاقيات مؤقتة مع الشركات الأميركية التي ستساعد قطاع الطاقة في بلاده، حيث يتم إهدار ملياري دولار من الغاز الطبيعي بدلاً من إعادة توجيهه إلى محطات الكهرباء.

وقال مسؤولون عراقيون، إن واشنطن شجعت الصفقات، معتبرة إياها وسيلة لتقليل اعتماد العراق على إمدادات الطاقة الإيرانية، وهو مطلب طويل الأمد من إدارة ترامب.

وكشف المسؤولون العراقيون بأن العراقيين من المقرر أن يكشفوا عن خطوات جديدة نحو إبرام عقود مع شركة هانيويل للمساعدة في تطوير مركز الغاز في حقل الرطاوي في البصرة بقيمة 2.2 مليار دولار، والصفقات مع Stellar EnergyوGEلإعادة بناء نظام الكهرباء. ولم ترد شركة Honeywell وGEوStellarبطلبات للتعليق.

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