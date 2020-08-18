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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 آب 2020 03:16 م

مراقبون: العراق افتقد حاضنته العربية منذ 2003 واختارت حكوماته المتعاقبة الارتماء في الحضن الإيراني

إيران والعراق

أكد  مراقبون، أن العراق افتقد منذ عام 2003، حاضنته العربية بشكل أثر كثيراً على صنع سياساته. وبدلاً من ذلك، اختارت الحكومات المتعاقبة الارتماء في الحضن الإيراني، كونه الأكثر تغلغلاً ونفوذاً في العراق.

ويجد العراق نفسه اليوم ملزماً بما تلتزم به إيران، راغباً أو مرغماً، فلا أحد من الحكومات المتعاقبة تمكّن من الإفلات من هذه التبعية.

فحتى رئيس الحكومة الحالي، مصطفى الكاظمي، الذي أثار ترشحه للمنصب حفيظة حلفاء إيران في العراق، لا يبدو أنه قادر على إبعاد العراق ولو قليلاً عن خط مسار السياسة الإيرانية.

ولم يعد الاقتراب من العالم العربي بالنسبة للعراق، مجدياً، حتى لو سمحت إيران به، فهو اقتراب من عالم متشظٍ يعيش أتون حروبه الداخلية، وبالتالي ما عاد في الاقتراب من هذا العالم العربي المتفجر كثير نفع ومصلحة ترتجى.

وأدخل العراق نفسه مع تركيا في أتون صراعٍ لا يبدو أنه قادر على مواجهته أو احتماله.

فتركيا التي تبدو واثقةً من خطواتها السياسية التي أهّلتها لتسرح في مياه المتوسط، وشمال العراق، ترغب بعلاقةٍ متميزةٍ مع العراق، فهو السوق المهم الذي يسيل له لعاب كبريات الشركات، إلا أن ذلك يصطدم بعائق وجود حزب العمال الكردستاني الذي تصفه أنقرة بأنه تنظيم إرهابي.

وهذا الحزب الذي يسيطر على مناطق شاسعة من شمال العراق، ويتخذ منها قاعدة لانطلاق هجماته ضد تركيا، تحوّل إلى عائق كبير أمام تركيا لتعزيز العلاقات مع العراق الذي يبدو غير قادر على طرد هذا الحزب، ليس لأن بغداد ترغب ببقائه ربما، ولكن لأن إيران التي تتحالف ظاهرياً مع تركيا تريد بقاءه لمشاغلة تركيا به من وقت إلى آخر، كلما دعت الحاجة لذلك.

وأكد مراقبون، أن العراق محاصر ليس بجيرانٍ لا يرغبون به، وإنما بسياساتٍ لا يبدو أن هناك قدرة لأي حكومة عراقية على الإفلات من حبلها الخانق، سياسات تابعة كليا لإيران التي فرضت نفسها وصيةً على أي حكومة تشكل في بغداد، على الرغم من تعالي صيحات ثوار تشرين في بغداد ومدن الجنوب الأخرى الرافضة مثل هذه الوصاية الإيرانية.

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