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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 آب 2020 02:48 م

فهمي: تحديد موعد الانتخابات المبكرة وحل البرلمان قرار سياسي بامتياز

رائد-فهمي
أكد النائب السابق، رائد فهمي، أن تحديد موعد الانتخابات المبكرة وحل البرلمان، يعد قراراً سياسياً بامتياز.

وقال فهمي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "الجدل الدائر بشأن تنظيم الانتخابات المبكرة وصلاحية تحديد موعدها وحل البرلمان يبدو في الظاهر دستوريا وقانونيا واجرائيا، لكنه في جوهره سياسي بامتياز".

وتساءل "هل تؤدي الانتخابات إلى التغيير وإزاحة منظومات المحاصصة والفساد والفشل وخراب الدولة ام تُبقيها وتُديم حكمها".
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