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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 آب 2020 01:58 م

وفاة محمد علي التسخيري مستشار خامنئي

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توفي محمد علي التسخيري،  مستشار  علي خامنئي لشؤون العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء عن 75 عامًا، إثر نوبة قلبية في العاصمة طهران، بعد نقله إلى المستشفى قبل أيام، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية
والتسخيري، هو أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة في الدورة الخامسة الحالية، التي جرت انتخاباتها بالتزامن مع انتخابات البرلمان، في 21 فبراير/شباط الماضي.
ودرس التسخيري في النجف بالعراق المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وواصل فيها دراسته الأكاديمية في كلية الفقه، وحصل منها على شهادة البكالوريوس في العلوم العربية والفقه الإسلامي، وتلقى الدروس الحوزوية هناك أيضًا، وبعدها عاد إلى إيران.
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قام خامنئي في 2010 بتعيين التسخيري بمنصب الأمين العام للمجمع العالمي، للتقريب بين المذاهب الإسلامية، في حين استقال من المنصب في مطلع آب/أغسطس 2017، ثم عينه خامنئي مستشارًا أعلى له في شؤون العالم الإسلامي.
ويعتبر التسخيري من رجال الدين المعتدلين، وهو من مدينة رامسر التابعة لمحافظة مازندران، شمال إيران.


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