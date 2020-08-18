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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 18 آب 2020 01:38 م

التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي

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التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي




 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انجاز الامتحانات الإلكترونية النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بمشاركة 800 ألف طالب وطالبة.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه إن الجامعات والكليات الحكومية والأهلية سجلت نجاحا على مستوى أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية بوصفها جزءا رئيسا من متطلبات العام الدراسي 2019 /2020.

وأضاف أن تجربة الامتحانات النهائية الرقمية خاضتها أكثر من مئة مؤسسة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وبمشاركة ثمانمئة ألف طالبة وطالبة وبمتابعة خمسين ألف تدريسي من أعضاء الهيئات التدريسية وإشراف مباشر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب والدوائر المختصة في الوزارة وتشكيلاتها الجامعية.

وتابع أن المراقبين على المستوى المحلي والدولي وصفوا تجربة الاختبارات الإلكترونية بالناجحة لافتا الى أن وزارة التعليم العالي ستعزز هذا المسار عبر اعتماد التعليم المدمج في العام الدراسي المقبل بالتنسيق مع منظمة اليونسكو التي أشادت بتجربة العراق في سرعة الاستجابة لمتطلبات الظرف الراهن وتوفير البدائل والحلول الرقمية لتخفيف آثار الجائحة العالمية.
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