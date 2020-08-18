القبض على ارهابيتين احداهن مختصة بصناعة العبوات الناسفة في صلاح الدين









القت مفرزة استخبارية القبض على ارهابيتين احداهما مختصة بصناعة العبوات الناسفة في صلاح الدين استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعد متابعة استمرت عدة شهور.



وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ان أستخبارات صلاح الدين القت القبض على ارهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة ٤/ارهاب لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية في قضاءي الطوز والعلم بمحافظة صلاح الدين.



واضاف ان : إحداهن مختصة في تصنيع العبوات الناسفة، وهي من عائلة ارهابية 3 من أشقائها وزوجها من عصابات داعش الذين تم قتلهم من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير.



وتابع انه تم تدوين أقوالهن واحالتهن الى القضاء لإكمال أوراقهن التحقيقية.

