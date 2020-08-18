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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 آب 2020 01:16 م

نجوم الفن يواصلون دعم لبنان.. كاظم الساهر وجورج كلوني ومنى زكي وحلمي ودنيا غانم الأبرز

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 حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم على دعم الشعب اللبناني، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي خلف وراءه دمارا في المباني ومئات الضحايا ما بين شهداء ومصابين.

ومن أبرز نجوم عالمنا العربي الذين أعلنوا دعمهم للبنان الفنان كاظم الساهر الذى دعا متابعيه لمسانده بيروت في محنتها ونشر فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "ما أقوى الشعب العربي أمام المحن، تحملهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم".

وأضاف الساهر : "أحبائي في لبنان كلنا معكم.. شكراً لكم.. شكراً لجهودكم، شكراً لجهود أبطال الصليب الأحمر، الذين يعملون ليل نهار لمساعدة الناس.. أتمنى من الجميع أن يساهم".
كما غردت الفنانة المصرية منى زكي عبر موقع "تويتر"، وطالبت بالتبرع بمبالغ مالية للشعب اللبناني، لإنقاذ العائلات المتضررة. 

وكتبت قائلة: "كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم.. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهارده كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف تبرعوا علشان نساعد كل طفل".
وأعلن الفنان أحمد حلمي عبر حسابه على موقع تويتر دعمه لأطفال لبنان الذين أصابتهم حروق إثر الانفجار، وقال: "واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كده، لبنان بتعاني من أزمة"، وطالب بالتبرع من أجل "بيروت الجميلة".

ومن جهتها أصدرت الناشطة الحقوقية أمل علم الدين وزوجها جورج كلوني بيانا أكدا خلاله أسفهما على الأحداث المؤلمة التي شهدتها بيروت، وقالت كلوني إنها وزوجها تبرعا بـ100 ألف دولار لصالح 3 منظمات خيرية، ودعت المتابعين لتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة.  

وتفاعلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم مع الأحداث وغردت عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر قائلة: "قلبي مع كل لبناني ولبنانية فقدوا شخص عزيز عليهم أو اتصابوا في التفجيرات الأخيرة. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل". 
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