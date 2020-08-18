نقيبة المحامين السابقة : تاخر اقرار قانون حماية الاسرة يتحمله البعض ممن لايريد بناء دولة







اكدت نقيب المحامين العراقيين السابقة احلام اللامي ان عدم اقرار قانون الحد من العنف الاسري بات امرا مقلقا للجميع .مشددة على ضرورة اقراره باقرب وقت.

وقالت في تصريح صحفي ان : الرافضين لاقرار القانون يقرأون القانون بعين الذكورية لا بعين المسؤول الذي يريد بناء دولة .





واوضحت ان : سبب رفضهم للقانون هو لانهم قرأوا العنوان "العنف الأسري" وكان من المفترض ان يقرأوه "حماية الأسرة".

وشهدت بغداد ومحافظات اخرى في وقت سابق تظاهرات لناشطات مدنيات طالبن فيها بسرعة اقرار القانون حيث تزايدت في الاونة الاخيرة ظاهرة العنف الاسري بشكل ملفت للنظر.

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