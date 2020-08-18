كركوك تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا و155 حالة شفاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة ، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 227 فحصا للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وتم تسجيل 106 اصابات جديدة، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، و155 حالة شفاء في محافظة كركوك".

وأضافت، أن "العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في محافظة كركوك بلغت 7383 حالة، وشفاء 4333 حالة، ومع الاسف سجلت المحافظة 333 حالة وفاة منذ ظهور الوباء ولحد الآن".

وأشارت دائرة صحة كركوك إلى أن باقي حالات الاصابة مازالت في المستشفيات المخصصة وتحت الرعاية الطبية.