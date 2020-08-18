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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 18 آب 2020 12:56 م

النزاهة : استقدام مسؤولين بمحافظة واسط على خلفية مخالفاتٍ بتعيينات2018

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النزاهة : استقدام مسؤولين بمحافظة واسط على خلفية مخالفاتٍ بتعيينات2018




كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحقِّ عددٍ من المسؤولين السابقين والحاليين في محافظة واسط.

 وقالت في بيان ان : القضاء اصدر أوامر استقدامٍ لمحافظ واسط السابق، والمدير العام لتربية المحافظة، ومعاون المدير العام فيها؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في تعيينات تربية المحافظة عام 2018.

واضافت ان :  تحقيقات مكتب الهيئة في محافظة واسط قادت إلى وجود مخالفاتٍ في إجراءات التعيين بتربية المحافظة  لعام 2018، ولدى عرض الموضوع على  قاضي التحقيق المختص ،  قرر استقدام المسؤولين  بناءً على أحكام المادة  (331) من قانون العقوبات.
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