النزاهة : استقدام مسؤولين بمحافظة واسط على خلفية مخالفاتٍ بتعيينات2018









كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحقِّ عددٍ من المسؤولين السابقين والحاليين في محافظة واسط.



وقالت في بيان ان : القضاء اصدر أوامر استقدامٍ لمحافظ واسط السابق، والمدير العام لتربية المحافظة، ومعاون المدير العام فيها؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في تعيينات تربية المحافظة عام 2018.



واضافت ان : تحقيقات مكتب الهيئة في محافظة واسط قادت إلى وجود مخالفاتٍ في إجراءات التعيين بتربية المحافظة لعام 2018، ولدى عرض الموضوع على قاضي التحقيق المختص ، قرر استقدام المسؤولين بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

