رغم إصابته بكورونا.. وزير الطاقة الروسي يشارك في اجتماع "أوبك+"





أعلنت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، أن الوزير ألكسندر نوفاك سينضم لوزراء أوبك+ عبر الاتصال المرئي غدا الأربعاء بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال رحلة عمل في شرق روسيا.



وقالت متحدثة باسم الوزارة "الوزير بخير. لا يعاني من أي أعراض" مؤكدة أن نوفاك سيشارك في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ يوم 19 أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب مصادر في أوبك+ ومسودة تقرير اطلعت عليه رويترز، بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بين 95 و97% في يوليو/ تموز الماضي.

وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصا غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.

وسيبحث منتجو المجموعة مدى الالتزام باتفاق تخفيضات الإنتاج في اجتماع الغد وسط تعاف بطيء للطلب.

وكان نوفاك يزور أقصى شرق روسيا ضمن وفد حكومي يرأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضحت المتحدثة أولجا جولانت في بيان أن نوفاك سيواصل العمل عن بعد في الوقت الحالي.

وستبحث دول لجنة "أوبك+"، والتي تشمل روسيا والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وفنزويلا والعراق وكازاخستان، خلال الاجتماع أوضاع سوق النفط العالمية، وخاصة في ظل أزمة كورونا التي أثرت على الطلب على الخام.

وعلى صعيد أسعار الخام، بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 45.19 دولار للبرميل، بعد أن صعد 1.3% أمس الإثنين.

ونزل الخام الأمريكي 26 سنتا أو 0.6% ليسجل 42.63 دولار للبرميل، عقب صعود بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

وحافظت أسعار النفط اليوم على معظم مكاسب الليلة الماضية، بعد أن قالت مجموعة أوبك+ إن الأعضاء التزموا التزاما شبه تام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لدعم الأسعار وسط تراجع في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي أغسطس/ آب الجاري، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا.