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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 آب 2020 12:52 م

تعديل وزاري محدود في إثيوبيا يشمل حقيبة الدفاع

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أجرت إثيوبيا اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا محدودا شمل 3 حقائب وزراية بينها وزارة الدفاع.
وأصدر رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد مرسوما يقضي بتعديل وزراي محدود في الحكومة الإثيوبية المكونة من 20 وزيرا، شمل وزير الدفاع لما مجرس، بالإضافة حقيبتي المعادن والعلوم والتعليم العالي.
وعين رئيس الوزراء الإثيوبي قنأ يادتا، وزيرا للدفاع خلفا للوزير لـ"مجرس" الذي جمد الحزب الحاكم عضويته في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان مجرس قد أعلن في وقت سابق تحفظه على حل الائتلاف السابق واندماج مكوناته في حزب الازدهار، ومنذ ذلك الحين ظل بعيدا عن الأضواء.
وأعلن حزب الازدهار  في 9 أغسطس/آب الجاري تعليق عضوية وزير الدفاع السابق وتنفيذيين آخرين بعد إجراء  تقييم أداء للعمل خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم "لم يقوموا بمسؤولياتهم على الوجه المطلوب"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبموجد المرسوم الصادر عن رئيس الوزراء عين عمدة مدينة أديس أبابا،تاكلي أوما، وزيرا للمعادن، وسامئيل هوركاتو، وزيرا للتعليم العالي، وغيديون طيمتيوس مدعيا عاما جديدا، ونغوسو طلاهون، وتسفاي دابا، نائبين للمدعي العام.
وشملت التعديلات تعيين هيروت ولدامايرام، مستشارة لرئيس الوزراء الأثيوبي بدرجة وزير دولة.
ويعد هذا التعديل الثاني لرئيس الوزراء الإثيوبي منذ توليه رئاسة الوزراء في إبريل/نيسان 2018، حيث كان آخر تعديل له في إبريل العام الماضي. 
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