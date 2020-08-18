بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 18 آب 2020
آخر الأخبار
التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي القبض على ارهابيتين احداهن مختصة بصناعة العبوات الناسفة في صلاح الدين مصرف الرافدين يوجه فروعه بمتابعة استرداد اقساط القروض من المتلكئين تسجيل أكثر من 800 إصابة بفايروس كورونا في الكرخ النزاهة تحقق بـ 2700 مشروع متلكئ بقيمة 36 ترليون دينار نقيبة المحامين السابقة : تاخر اقرار قانون حماية الاسرة يتحمله البعض ممن لايريد بناء دولة كركوك تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا و155 حالة شفاء المالية النيابية تحذر من انهيار اقتصادي ومالي في حال الاستمرار بالاقتراض النزاهة : استقدام مسؤولين بمحافظة واسط على خلفية مخالفاتٍ بتعيينات2018 تعيبان يدعو القوى السياسية إلى إقالة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 آب 2020 12:28 م

الدولار قرب أدنى مستوى في عامين أمام سلة العملات الرئيسية

دولار
هبط الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية لجلسة التداول الخامسة على التوالي ،اليوم الثلاثاء، مقتربا من أقل مستوى له في عامين تحت ضغط عائدات السندات المنخفضة وبيانات اقتصادية قاتمة في الولايات المتحدة.

سجل الدولار مكاسب على مدار سنوات لكن جائحة فيروس كورونا أضرت بأكبر اقتصاد في العالم بشدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن فرص النمو في أصول أخرى.

وفي أحدث التعاملات، نزل مؤشر العملة الأمريكية 0.3 بالمئة ليسجل 92.55، مقتربا من أقل مستوى في عامين عند 92.49.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل اليورو الذي سجل 1.1865 دولار، وفقدت العملة الأمريكية 0.5 بالمئة أمام نظيرتها اليابانية لتبلغ 105.40 ين وهو أقل مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

ومقابل الاسترليني نزل الدولار 0.5 بالمئة أيضا إلى 1.1370 وهوأقل مستوى لها في نحو أسبوعين.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.9192 للدولار في التعاملات الخارجية، وهو مستوى لم يشهده منذ التاسع من مارس آذار، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض مزيد من القيود على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق

تسجيل أكثر من 800 إصابة بفايروس كورونا في الكرخ 18 آب 2020 01:29 م

كورونا العراق

كركوك تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا و155 حالة شفاء 18 آب 2020 01:08 م

النفط

النفط يتراجع بعد مكاسب بفعل التزام أوبك+ بتخفيضات الإنتاج 18 آب 2020 12:21 م

الذهب

الذهب يقفز 1% متخطيا الألفي دولار مع هبوط العملة الأمريكية 18 آب 2020 12:16 م

محمد صاحب الدراجي

نائب يدعو إلى حل المسألة الكردية وفقا لمبدأ إمساك بمعروف أو تسريح باحسان 18 آب 2020 10:41 ص

كورونا في العراق

نائب عن البصرة: انتشار كورونا في ارتفاع مستمر والحظر الشامل والجزئي لم يأتِ بنتائج إيجابية 18 آب 2020 10:38 ص

كورونا

سلطة الطيران تحدد المختبرات الخاصة بفحص PCR للمسافرين المغادرين والقادمين 18 آب 2020 09:22 ص

كورونا في كردستان

كردستان يسجل أعلى معدل للوفيات بكورونا وأكثر من 460 إصابة جديدة 17 آب 2020 03:35 م

التعليقات