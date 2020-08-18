بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 18 آب 2020
آخر الأخبار
التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي القبض على ارهابيتين احداهن مختصة بصناعة العبوات الناسفة في صلاح الدين مصرف الرافدين يوجه فروعه بمتابعة استرداد اقساط القروض من المتلكئين تسجيل أكثر من 800 إصابة بفايروس كورونا في الكرخ النزاهة تحقق بـ 2700 مشروع متلكئ بقيمة 36 ترليون دينار نقيبة المحامين السابقة : تاخر اقرار قانون حماية الاسرة يتحمله البعض ممن لايريد بناء دولة كركوك تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا و155 حالة شفاء المالية النيابية تحذر من انهيار اقتصادي ومالي في حال الاستمرار بالاقتراض النزاهة : استقدام مسؤولين بمحافظة واسط على خلفية مخالفاتٍ بتعيينات2018 تعيبان يدعو القوى السياسية إلى إقالة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 18 آب 2020 12:25 م

زلزال بقوة 5.1 درجة في اليونان ولا أنباء عن أضرار

زلزال
قال شهود عيان  إن زلزالا بلغت التقديرات الأولية لقوته 5.1 درجة هز مناطق في اليونان اليوم الاثنين وإن سكان العاصمة أثينا شعروا به.

وذكر معهد ديناميكا الأرض التابع لمرصد أثينا الوطني أن الزلزال وقع على بعد 53 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة هيدرا وعلى عمق 90 كيلومترا تقريبا مما يحد من فرص حدوث أضرار على السطح.

وشعر سكان في بعض أنحاء أثينا التي تبعد 120 كيلومترا بالهزة وكذلك في منطقة بيلوبونيز.

وقالت سلطات الإطفاء إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
b5d5cc55e5f38be084a6a1973d757696

رغم إصابته بكورونا.. وزير الطاقة الروسي يشارك في اجتماع "أوبك+" 18 آب 2020 12:55 م

220192212717305450061

تعديل وزاري محدود في إثيوبيا يشمل حقيبة الدفاع 18 آب 2020 12:52 م

Capture

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري 18 آب 2020 12:48 م

وزير الطاقة الروسي

إصابة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بفايروس كورونا 18 آب 2020 11:07 ص

كورونا في روسيا

روسيا تسجل أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بفايروس كورونا 16 آب 2020 02:19 م

العقوبات الامريكية على ايران

واشنطن تلمح إلى تفعيل آلية "الرد السريع" لإعادة العقوبات على إيران 15 آب 2020 02:04 م

بيل جيتس

"بيل جيتس" مؤسس شركة "مايكروسوفت" يتوقع موعد نهاية وباء كورونا 15 آب 2020 11:46 ص

كورونا في روسيا

تسجيل 119 حالة وفاة و5061 إصابة جديدة بكورونا المستجد في روسيا 15 آب 2020 11:40 ص

التعليقات