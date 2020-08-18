زلزال بقوة 5.1 درجة في اليونان ولا أنباء عن أضرار

قال شهود عيان إن زلزالا بلغت التقديرات الأولية لقوته 5.1 درجة هز مناطق في اليونان اليوم الاثنين وإن سكان العاصمة أثينا شعروا به.



وذكر معهد ديناميكا الأرض التابع لمرصد أثينا الوطني أن الزلزال وقع على بعد 53 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة هيدرا وعلى عمق 90 كيلومترا تقريبا مما يحد من فرص حدوث أضرار على السطح.



وشعر سكان في بعض أنحاء أثينا التي تبعد 120 كيلومترا بالهزة وكذلك في منطقة بيلوبونيز.



وقالت سلطات الإطفاء إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.



