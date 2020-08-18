كومان سيرحل عن منتخب هولندا لتدريب برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية هولندية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يختتم رونالد كومان مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم المفاوضات بالتوصل لاتفاق لتدريب برشلونة بعقد لمدة ثلاث سنوات.

ويملك كومان بندا في عقده مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم يسمح له بفسخ التعاقد إذا تلقى عرضا من برشلونة وهو النادي الذي لعب له وبدأ مسيرته التدريبية فيه كمساعد للمدرب لويس فان جال.



ولا يخفي المدرب البالغ عمره 57 عاما سرا أن تدريب برشلونة يمثل حلما بينما قالت وسائل إعلام هولندية إنه يشعر أن الفرصة لن تتكرر للموافقة على قيادة العملاق الإسباني.



وربما يصبح قرار كومان أسهل في ظل الغموض حول مستقبل كرة القدم الدولية في خضم جائحة فيروس كورونا. وهناك شكوك حول إقامة مباريات دوري الأمم الشهر المقبل بسبب ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا، إلى جانب تأجيل بطولة أوروبا إلى العام المقبل.



وأقيل كيكي سيتين من تدريب برشلونة يوم الاثنين بعد الهزيمة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.



