إصابة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بفايروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إصابة وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا المستجد.



وقال ميشوستين في اجتماع للجنة الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشرق الأقصى: "مع الأسف، أصيب ألكسندر فالنتينوفيتش نوفاك بفيروس كورونا، وسافر بالطائرة إلى موسكو دون أن يشارك بالاجتماع"، بحسب وسائل إعلام روسية.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية، أن نوفاك، "المصاب بفيروس كورونا المستجد، سيشارك في مؤتمر (أوبك+) عبر الفيديو، والذي من المقرر انعقاده يوم غد الأربعاء".