نائب يدعو إلى حل المسألة الكردية وفقا لمبدأ إمساك بمعروف أو تسريح باحسان

دعا النائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، الى حل المسالة الكردية حسب مبدأ أمساك بمعروف او تسريح باحسان.



وقال الدراجي، في تغريدة له على منصة تويتر، “اذا اردنا ان نبني دولة بالعراق ينبغي ان نترك الشعارات وان يتحقق الاتي:



تغيير الدستور ويكون انتخاب رئيس الوزراء بصورة مباشرة

خارطة طريق لتغير شكل الاقتصاد العراقي

إقرار قانون النفط والغازوإعادة توزيع الثروة بموجبه

الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي واستخدامه في الاعمار

اعادة هيبة الدولة وحصر السلاح

اعادة تفعيل الصناعة العراقية والتصنيع العسكري

العمل بنظام القبول المركزي حسب متطلبات سوق العمل

إيقاف سياسة التوظيف العشوائي للمتحزبين وأعطاء دور للقطاع الخاص لاستيعاب البطالة

حل المسالة الكردية حسب مبدأ أمساك بمعروف او تسريح باحسان.

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