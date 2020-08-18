نائب عن البصرة: انتشار كورونا في ارتفاع مستمر والحظر الشامل والجزئي لم يأتِ بنتائج إيجابية

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة النائب عامر الفايز، بان انتشار فيروس كورونا في ارتفاع مستمر داخل المحافظة.

وقال الفايز ،ان” الموقف الوبائي حيال فيروس كورونا في البصرة في تراجع مستمر والاصابات غير مسيطر عليها خاصة بعد الارتفاع الواضح خلال الفترة الماضية.

واشار الى ان” الحظر الشامل والجزئي لم يات بنتائج ايجابية في احتواء كورونا في البصرة حتى الان ناهيك عن محدودية الالتزام بالاجراءت الوقائية لتفادي انتشار الاصابات بين الاهالي.