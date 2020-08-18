بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 18 آب 2020
آخر الأخبار
التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي القبض على ارهابيتين احداهن مختصة بصناعة العبوات الناسفة في صلاح الدين مصرف الرافدين يوجه فروعه بمتابعة استرداد اقساط القروض من المتلكئين تسجيل أكثر من 800 إصابة بفايروس كورونا في الكرخ النزاهة تحقق بـ 2700 مشروع متلكئ بقيمة 36 ترليون دينار نقيبة المحامين السابقة : تاخر اقرار قانون حماية الاسرة يتحمله البعض ممن لايريد بناء دولة كركوك تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا و155 حالة شفاء المالية النيابية تحذر من انهيار اقتصادي ومالي في حال الاستمرار بالاقتراض النزاهة : استقدام مسؤولين بمحافظة واسط على خلفية مخالفاتٍ بتعيينات2018 تعيبان يدعو القوى السياسية إلى إقالة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 آب 2020 10:37 ص

سعيا إلى كسب رضا جماعات الاحتجاج.. حكومة الكاظمي تقرر تشييد نصب تذكاري لضحايا تظاهرات تشرين

شهداء

تسعى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى كسب رضا جماعات الاحتجاج عبر إبداء التعاطف والتفهم لمطالبهم والتضحيات الجسيمة التي قدموها في سبيل تحقيقها.

فقد قررت الحكومة تشييد نصب تذكاري لضحايا الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول عام 2019، وذهب ضحيتها ما لا يقل عن 550شهيدا، وأصيب فيها نحو 26 ألف متظاهر.

يأتي ذلك نتيجة القسوة المفرطة التي اتبعتها القوات الأمنية وقوات مكافحة الشعب ضد المتظاهرين، حيث استعملت في أحيان كثيرة الرصاص المطاطي والحي، إلى جانب القنابل المسيلة للدموع التي أصابت وقتلت كثيرين نتيجة المواصفات الفتاكة التي صممت بها تلك القنابل.

واستمرت المظاهرات وقتذاك لنحو 6 أشهر من تاريخ انطلاقها وما زالت أعداد غير قليلة من الناشطين يعتصمون في ساحات التظاهر المختلفة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

وفي الأسبوع الماضي صوت مجلس الوزراء على قرار يقضي بشمول ضحايا الاحتجاجات بقانون "مؤسسة الشهداء" الذي يمنح امتيازات مالية ومعنوية لذوي الضحايا.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، تصويت مجلس الوزراء على تصميم نصب تذكاري.

وقال ناظم في تصريح صحفي، مجلس الوزراء صوت على تصميم نصب تذكاري تخليداً لشهداء (تشرين)، وهذا القرار أصبح نافذاً.

وأضاف: هناك لجنة في رئاسة الوزراء تعمل على تصميم النصب، ورأيت بنفسي التصميم الأولي لهذا النصب.

وأشاد ناشطون بخطوة حكومة الكاظمي المتعلقة بتشييد النصب التذكاري، عادّين ذلك دليل اعتراف الحكومة بتضحيات وجهود شباب (تشرين)، وأيضاً إدانة ضمنية لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي سمح بقتل واستهداف الناشطين.

من جهة أخرى، وبعد يوم من المواجهات العنيفة بين المحتجين في محافظة البصرة الجنوبية وقوات الشرطة ومكافحة الشغب، على خلفية اغتيال الناشط تحسين أسامة، الجمعة الماضي، أصدر متظاهرو البصرة.

وقال الثوار في بيانهم، "لا يخفى على القاصي والداني ما يدور الآن في العراق عموماً، والبصرة خصوصاً، من اغتيالات وقتال وتسويف للمطالب، وكان آخرها اغتيال الشهيد تحسين أسامة الشحماني.

وأضاف البيان أنه وبعد أن أمهلنا الحكومة المحلية، وهي المسؤول الأول عن الأمن، متمثلة في المحافظ وقائد الشرطة، لكشف قتلة الشهيد، ولم يهتموا للموضوع، خرجت مظاهرات سلمية تطالب بإقالة رشيد فليح قائد الشرطة أمام بيت المحافظ، وأيضاً للمطالبة بكشف القتلة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2019-12-31T043244Z_878239837_RC246E9OSQRJ_RTRMADP_3_CHINA-IRAN-1-892x675

تقرير: دخول الصين في شراكة استراتيجية مع إيران سيكون له عواقب وخيمة على الشرق الأوسط 18 آب 2020 01:29 م

428fb19e599d821291a120a46e7314cb

نجوم الفن يواصلون دعم لبنان.. كاظم الساهر وجورج كلوني ومنى زكي وحلمي ودنيا غانم الأبرز 18 آب 2020 01:16 م

اتفاق الامارات - اسرائيل

مراقبون : الإمارات تنهي عقودا من المتاجرة بالقضية الفلسطينية وتوجه لطمة قوية لإيران 18 آب 2020 01:05 م

dc1df1feb2689f645f5018607c7c34aa

الكاظمي يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية .. وأحزاب مقربة من إيران تحمله "الملف الأصعب" 18 آب 2020 12:13 م

1

أزمة المياه تزداد سوءاً في العراق.. والأهالي يحفرون الآبار في بغداد لمواجهة الأزمة 18 آب 2020 10:51 ص

بغداد والمظاهرات

أين ذهبت العاصمة الجميلة بغداد؟ ومن ذبحها؟ تقرير يتتبع دور ميليشيات إيران وثقافتها المتطرفة في اختطافها؟ 18 آب 2020 02:25 ص

ظريف وعباس

بكائية إيرانية- فلسطينية - قطرية على "اتفاق إبراهيم".. من دمر السلام؟ لماذا ارتمى عباس في أحضان طهران؟ 18 آب 2020 12:45 ص

الكاظمي - ترامب

حتى لايدور الوطن في حلقة مفرغة.. شروط نجاح زيارة الكاظمي لواشنطن 17 آب 2020 11:26 م

التعليقات