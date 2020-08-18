مجلس الوزراء: الكاظمي سيتوجه بعد زيارة واشنطن إلى الأردن

أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، أن مصطفى الكاظمي سيتوجه بعد زيارة الولايات المتحدة الامريكية إلى الأردن، مشيراً إلى أن وفداً رسمياً برئاسة وزير الخارجية سيلتقى بنظيره الأمريكي فى واشنطن.

وقال ملا طلال فى المؤتمر الصحفي، إن "الوفد سيناقش إجراء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي ليست الأخيرة وستكون هنالك جولات أخرى".



وأضاف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، أن "زيارة رئيس الوزراء لواشنطن ستبحث المجالات الأمني والاقتصادي والصحي والطاقة"، وتابع ملا طلال أن "نهج الحكومة دعم استقرار المنطقة وعدم الدخول بسياسة المحاور".



وأوضح، أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية ما زالت قائمة"، مبيناً أن "الكاظمي سيتوجه بعد زيارة واشنطن الى الأردن"، وأكد ملا طلال أن "الحكومة مستعدة لإجراء الانتخابات وقادرة على إجرائها فى الموعد المحدد".



وأشار ملا طلال، إلى أن "مجلس الوزراء قرر إطلاق الوثائق لخريجى الكليات الطبية"، وبين أن "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإيجاد حلول لاستيعاب حملة الشهادات العليا، وأن موازنة 2021 ستخصص جزءا كبيرا من درجات الحذف والاستحداث لحملة الشهادات العليا".



ونوه بأن، "مجلس الوزراء أقر توحيد ساحتى التعرفة الكمركية بميناء أم قصر وتسميتها بساحة الترحيب الكبرى".



وأقر المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، بأن "مفردات البطاقة التموينية لا تليق بالمواطن العراقي وهنالك رؤية تتم دراستها".



وأوضح، أنه "لا حديث داخل أروقة مجلس الوزراء بشأن قانون التجنيد الإلزامي"، وبين ملا طلال أنه "مجلس الوزراء أعطى صلاحيات استثنائية لوزير الكهرباء"، مشيراً إلى أن "المجلس قرر منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر".