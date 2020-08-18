الكربولي: المراوغة بتطبيق أمور مهمة في البرنامج الحكومي ستفشل زيارة الكاظمي لواشنطن

اعتبر النائب محمد الكربولي، ان المراوغة بتطبيق امور مهمة في البرنامج الحكومي ستفشل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن.

وقال الكربولي في تغريدة بتويتر: "رجل الدولة حريص على رضا الشعب، ورجل الصدفة لا يعبأ بذلك، وان المراوغة بتطبيق البرنامج الحكومي المتضمن عودة المهجرين واعمار مناطقهم وحل لغز المغيبين وجرف الصخر وظاهرة تغوّل "اللادولة"، ستجعل جعبة الزيارة "لواشنطن" فارغة، وبجعبة فارغة سيعود.