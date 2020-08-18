التحالف الدولي: تواجد قواتنا في العراق ضروري لمنع أي نشاط لداعش الإرهابي

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاغينز ، وجود تنسيق جيد وقوي بين القوات العراقية و البيشمركة والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي، مبينا ان تواجد قواته ضروري لحماية العراق.



وقال كاغينز: ان الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي ستستمر في تقديم الدعم والمساعدة لقوات البيشمركة.

واضاف: هناك تنسيق جيد بين قوات التحالف الدولي وقوات البيشمركة من اجل محاربة الارهابيين، مشيرا الى ان تنظيم داعش الارهابي مايزال خطراً على العراق، وان تواجد قوات التحالف ضروري في المرحلة الراهنة.