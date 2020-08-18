ظافر العاني: إيران تحاول إفشال زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني ، ، ان إيران تحاول افشال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال العاني إن ايران تحاول الضغط على أمريكا من خلال نفوذها في البلد، وتسعى لايصال رسالة للمجتمع الدولي بأن العراق هو حديقتها الخلفية، مبيناً ان زيارة الكاظمي لواشنطن تأتي لدعم الأمن والإقتصاد.



وعن زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني الى العراق قال: ان زيارته تهدف لدعم الفصائل المسلحة وخلايا الكاتيوشا، وهو لايمثل الدولة الإيرانية وانما التدخل العسكري في العراق.